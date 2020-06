Obiect misterios identificat de astronauti intre stele si gaurile negre

Ziare.

com

Atunci cand cele mai masive stele mor, ele se prabusesc sub propria greutate si lasa in urma lor gauri negre. Atunci cand stele mai putin masive mor, ele explodeaza in supernove si isi risipesc in spatiu invelisurile exterioare, lasand in urma nuclee stelare dezgolite, foarte mici si extrem de dense, formate exclusiv din neutroni, denumite stele neutronice.Cea mai grea stea neutronica cunoscuta cantareste nu mai mult de 2,5 mase solare, pe cand gaura neagra cu cea mai mica masa cantareste aproximativ 5 mase solare. Timp de decenii, astronomii s-au intrebat daca exista si alte obiecte cosmice de masa intermediara, intre aceste valori.In cadrul noului studiu, realizat in colaborare de cercetatori de la Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) din SUA si de la observatorul similar european, Virgo, a fost anuntata descoperirea unui obiect de 2,6 mase solare, care se plaseaza astfel in acest interval de masa dintre cele mai grele stele neutronice si cele mai "usoare" gauri negre.Acest obiect a fost descoperit la 14 august 2019, in timpul ciocnirii cu o gaura neagra de 23 de mase solare, producand unde gravitationale detectate de observatoarele LIGO si Virgo, conform studiului publicat in ultimul numar al The Astrophysical Journal Letters."Ciocnirile de natura mixta, intre gauri negre si stele neutronice, sunt prezise de decenii, insa existenta unui obiect compact in acest interval de masa reprezinta o mare surpriza", a comentat Vicky Kalogera de la Northwestern University, coordonatoarea lucrarii stiintifice publicate, adaugand ca, deocamdata nu se stie daca acest obiect era "cea mai grea stea neutronica" observata vreodata sau "cea mai usoara gaura neagra" detectata pana acum. "Oricum ar fi, este vorba de un record", a subliniat ea.Aceasta descoperire are implicatii importante pentru domeniul astrofizicii si a intelegerii obiectelor cosmice compacte de masa intermediara, conform studiului.