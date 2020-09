Obiecte gandite, desenate si produse in Romania. Scaunul fara cuie si taburetul din resturi

Pentru prima oara, "Fabricate", studio de design, prototipare si productie infiintat in 2018, in urma unei investitii proprii si a programului Start Up Nation, si-a deschis portile catre specialisti, arhitecti, designeri, dar si catre publicul larg, pe parcursul Romanian Design Week (11-20 septembrie 2020, Bucuresti).Cu aceasta ocazie, a lansat si doua obiecte originale din seria F: Scaunul F si Taburetul F. Cele doua obiecte au fost expuse in hala industriala gazduita de fosta platforma Industria Bumbacului atat in format final, cat si versiuni intermediare, documentari ale drumului pana la realizarea lor. Alaturi de schite, video-uri de making off sau alta documentatie intermediara au fost expuse doua prototipuri esentiale in drumul pana la produsul final si o simulare a felului in care materialul a fost optim folosit. Materialul din care au fost realizate ambele obiecte este placajul de mesteacan.Scaunul F este primul scaun desenat, proiectat si fabricat de fabricate. Scaunul vine in pachet plat si poate fi asamblat in 5 minute. Totul se bazeaza pe imbinari si prelucrari CNC. Nu necesita niciun fel de unelte si este gandit sa nu necesite adezivi pentru lipire sau prinderi mecanice de vreun fel.Taburetul F este un obiect multifunctional - masuta de cafea, suport de reviste sau orice altceva. Este obtinut din resturile de material ramase de la taierea placii Scaunului F pentru eficienta maxima a materiei prime. Ambele obiecte presupun folosirea de noi tehnici si procese de productie, unice si sustenabile."Credem in design sustenabil si vrem sa aducem pe lume produse inovatoare gandite, desenate, prototipate si produse in Romania. Folosim experienta echipei si cele mai moderne utilaje pentru a economisi energie, material si a aduce pe piata interna si internationala produse care respecta mediul inconjurator si onoreaza resursele naturale", a transmis Marius Neagoie, architect, fondator al fabricate.Scaunul F si Taburetul F, alaturi de alte produse fabricate sunt disponibile pentru Romania momentan, compania planuind in 2021 extinderea pe piete internationale din Europa si Asia cu design romanesc la preturi sustenabile.