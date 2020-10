Odinioara celebri si puternici, acum in topul rusinii la alegerile locale. Candidatii controversati cu rezultate dezastruoase la scrutinul din 27 septembrie

Adriana Bahmuteanu

Catalin Berenghi

Viorel Catarama

Ninel Peia

Gabriel Oprea

Printre candidati s-au aflat si cateva personaje controversate care, desi au produs agitatie in campania electorala, nu au reusit sa convinga alegatorii.In campania electorala, Consiliul National al Audiovizualului a transmis ca a sanctionat postul de televiziune Antena 3 dupa ce Adriana Bahmuteanu a adus in studioul emisiunii "Sinteza Zilei" o coroana mortuara, apoi a avut un limbaj deplasat la adresa lui Clotilde Armand "Emisiunea a fost total dezechilibrata. A venit Adriana Bahmuteanu si a spus tot ce a vrut ea despre contra-candidata si sub forma de intrebari a facut niste acuzatii . Ca a omorat un om sau ca nu are pe constiinta ca a facut asa ceva.Mie mi se pare foarte grav sa spui asa ceva.Nimeni nu a reactionat in niciun fel, poate ca ea (n.r Clotide) nu a vrut sa raspunda, poate ca era obosita dupa scandal . Nu poti sa spui pe post orice. Moderatorul trebuia sa intervina. Chiar mi se pare ca este dezechilibru total. Antena 3 a fost partasa la aceste acuzatii prin felul cum a tratat subiectul", a declarat Dorina Rusu in sedinta CNA din 17 septembrie, conform Pagina de Media.Postul TV a fost sanctionat cu 5.000 de lei.De asemenea, Adriana Bahmuteanu a participat la o miscare de protest neautorizata alaturi de Oana Lovin, Codruta Cerva. Bahmuteanu s-a prezentat la o conferinta de presa organizata de Clotilde Armand in Parcul Regele Mihai , pentru a-i cere candidatei USR PNL sa participe la o dezbatere televizata. Dezbaterea nu a avut loc, iar Adriana Bahmuteanu a reusit sa convinga doar 1.028 de persoane sa o voteze pentru functia de primar.Un alt personaj controversat care a participat la protestele de dupa ziua alegerilor, alaturi de Oana Lovin si Codruta Cerva este Catalin Berenghi.Berenghi, politicianul care a plimbat mai multi porci vopsiti in tricolor pe terenul din Bulevardul Expozitiei si a ingropat doi dintre acestia in spatele cladirii SNSPA, a candidat din nou la Primaria Capitalei, pentru functia de edil general.Berenghi s-a promovat pe Facebook cu mesajul "Un Legionar pentru Bucuresti" si a sustinut ca va pune Capitala pe harta lumii, dar nu a reusit sa castige decat 2.876 de voturi, reprezentand 0,44% din procentajul total.In topul partidelor celor mai putin voturi la alegerile locale pentru functia de primar le-a obtinut partidul infiintat de Viorel Catarama. Miscarea Patriotilor Romani a obtinut doar 327 voturi pentru candidatii la primarie.Omului de afaceri i-a fost invalidata candidatura la Primarie Capitalei."Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale Bucuresti a luat o decizie ilegala: a invalidat candidaturile Miscarii Patriotilor Romani (MPR) la Consiliul General respectiv la Primaria Capitalei", scrie Catarama pe Facebook.Intr-o interventie la Antena 3, el a precizat ca este vorba despre aproximativ 80 de semnaturi de sustinere a candidaturii care nu au fost considerate valabile.Catarama a avut probleme cu semnaturile si la alegerile prezidentiale, cand Biroul Electoral Central anunta ca "s-a constatat ca un numar semnificativ de semnaturi prezentate ca apartinand unor persoane diferite prezinta elemente de similitudine evidenta de natura a influenta indeplinirea conditiei legale referitoare la numarul minim de sustinatori de 200.000".Partidul Neamul Romanesc a obtinut 7.331 de voturi, respectiv 0.10% procente, in timp ce UNPR -ul lui Gabriel Oprea a obtinut doar 162 de voturi. Mai mult succes a avut Partidul Socialist Roman, care a adunat 817 voturi.Partida Romilor Pro Europa a fost votata de 80 de cetateni, insa a surclasat Partidul Agricultorilor din Romania care a strans doar 70 de voturi. Nici Partidul Sperantei si Vointei nu a stat mai bine, fiind votat de doar 84 de romani.Partidul Dreptatii a obtinut 130 de voturi la alegerile locale, in timp ce 154 de romani au votat candidatii Partidului Comunistilor. Alianta pentru Spermezeu a strans 143 de voturi.