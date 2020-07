Oficial guvernamental: In septembrie vom putea ajunge cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord

"Am fost astazi, impreuna cu domnul Lucian Bode , Ministrul Transporturilor, pe santierul trenului care va lega Aeroportul Otopeni de Gara de Nord. Un proiect de suflet, in care m-am implicat si la care tin mult.Azi noapte s-a montat ultimul puzzle, tronsonul care traverseaza DN 1. Constructorul a promis ca in septembrie vom putea ajunge cu trenul de la Otopeni la Gara de Nord. Ne vom mandri! ", a scris Popescu.