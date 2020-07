OFICIAL: Noi masuri pentru persoanele care vin in Romania. Cine trebuie sa intre in izolare sau in carantina

Pe langa aceste exceptii, hotararea mai prevede ca,, Institutul National de Sanatate Publica stabileste lista tarilor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European pentru care persoanele care sosesc in Romania din acestea sunt exceptate de la masurile de izolare/carantina pe care o supune aprobarii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.''Lista se actualizeaza saptamanal, in fiecare zi de luni, de catre Institutul National de Sanatate Publica, este aprobata de catre Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si publicata pe site-ul www.insp.gov.ro.Ultima varianta a listei cu tarile ai caror cetateni sunt exceptati de la izolare la intrarea in Romania a fost adoptata pe 29 iulie.Masura de exceptare se aplica doar statelor din zona UE si SEE. In urma consultarilor la nivelul statelor membre se va decide mecanismul de includere a statelor terte pentru masura de exceptare.Cele 27 de tari membre ale UE au aprobat marti calatoriile de agrement sau de afaceri pentru cetatenii din 14 tari din afara blocului comunitar pentru sprijinirea industriei turismului comunitar. Aceste tari sunt Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelanda, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia si Uruguay.Lista adoptata este o recomandare si nu reprezinta o obligatie pentru statele membre.