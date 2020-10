Ofiter de politie din Reghin, retinut pentru trafic de influenta si santaj de procurorii DNA

Potrivit unui comunicat al DNA , transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Florin Roberto Raica, ofiter de politie in cadrul Politiei municipiului Reghin, pentru trafic de influenta (trei fapte) si santaj.Procurorii anticoruptie noteaza in ordonanta ca, in perioada 29 aprilie - mai, inculpatul Florin Roberto Raica, in calitatea mentionata mai sus, printr-un intermediar, ar fi pretins de la trei persoane, cercetate pentru savarsirea unor infractiuni la regimul circulatiei, sumele de 6.750 euro si 3.300 lei, din care a primit 1.750 euro si 3.300 lei."In schimbul banilor, inculpatul ar fi promis ca va interveni pe langa functionari din cadrul Institutului de Medicina Legala si ca ii va determina sa stabileasca valori ale alcoolemiei sub limita legala in dosarele in care persoanele respective erau cercetate. De asemenea, inculpatul ar mai fi promis si rezolvarea favorabila a cauzelor respective, concretizata prin incheierea unor acorduri de recunoastere a vinovatiei cu amanarea aplicarii pedepsei (scopul final fiind obtinerea permiselor de conducere intr-un timp foarte scurt)", precizeaza anchetatorii.DNA mentioneaza totodata ca, la data de 14 octombrie, Raica ar fi amenintat un coleg de serviciu (agent de politie) ca va face publice mai multe probe compromitatoare in legatura cu savarsirea, de catre acesta, a unor presupuse fapte de natura penala sau disciplinara."Pentru a nu fi divulgate presupusele probe, agentul ar fi trebuit sa convinga anumite persoane sa inceteze sa mai faca afirmatii in legatura cu conduita infractionala a ofiterului Florin Roberto Raica", spun procurorii.Vineri, Florin Roberto Raica urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Mures cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.