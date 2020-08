Olt: Accident rutier in comuna Serbanesti. Sase persoane au fost ranite

Potrivit sursei citate, politistii Biroului Rutier Slatina s-au deplasat pe raza comunei Serbanesti pentru a cerceta imprejurarile producerii unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule."Astfel, in urma cercetarilor efectuate a reiesit faptul ca o femeie, de 34 de ani, din comuna Serbanesti, in timp ce conducea un autoturism pe drumul judetean 546, nu s-ar fi asigurat corespunzator la efectuarea virajului la stanga si a intrat in coliziune cu un autoturism, care se angajase regulamentar in depasirea acesteia. Cel de-al doilea autoturism era condus de o femeie, de 29 de ani, din aceeasi localitate. In urma evenimentului, 6 persoane au necesitat ingrijiri medicale", au transmis reprezentantii IPJ Olt.Totodata, politistii au anuntat ca cele doua conducatoare auto nu se aflau sub influenta alcoolului si ca cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.