Olt: Satul Greci din comuna Schitu va intra in carantina duminica, de la ora 19.00. Focar de coronavirus la Spitalul de Psihiatrie

Prefectul judetului Olt, Florin Homorean a declarat ca duminica, in cadrul Comitetului pentru Situatii de Urgenta Olt s-a hotarat carantinarea satului Schitu Greci din cauza numarului mare de infectii cu COVID-19., declara prefectul judetului Olt, intr-o interventie in direct la Digi24.Acesta mai sustine ca persoanele care sunt confirmate au ca si legatura epidemiologica Spitalul de Psihiatrie.In ultima saptamana au fost tot mai multe cazuri inregistrate la unitatea medicala din Schitu, respectiv 41 raportate pana sambata de specialistii Directiei de Sanatate Publica Olt atat in randul pacientilor, cat si al personalului. Potrivit unor surse, cel putin zece cadre medicale care lucreaza aici si au fost depistate pozitiv la virusul SARS-CoV-2 locuiesc in satul Greci al comunei Schitu.Desi Spitalul de Psihiatrie Cronici este in carantina de cateva zile bune, pana a fi luata aceasta decizie personalul a continuat sa intre in contact cu membrii familiilor lor ce locuiesc in aceeasi localitate, potrivit evenimentdeolt.ro In localitatea carantinata sunt permise intrarea, respectiv iesirea pentru:- Transportul de marfa, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in localitatea carantinata, precum si aprovizionarii populatiei;- Persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentarii cu apa, comunicatiilor si transporturilor;- Persoanele care locuiesc in zona carantinata si desfasoara activitate profesionala in afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverinte de la angajator, legitimatie de serviciu sau oricare alt document care sa ateste activitatea profesionala;persoanele care realizeaza activitati agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;- Deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;- Urgente medicale;- Persoanele care tranziteaza zona carantinata, utilizand DJ546A si DJ653, fara a opriri in aceasta zona.