Olympia Dukakis, castigatoarea Oscarului pentru rolul din Moonstruck, a murit la 89 de ani

Fratele lui Dukakis, Apollo Dukakis, a anuntat decesul printr-o postare pe Facebook : "Iubita mea sora, Olympia Dukakis, a incetat din viata in aceasta dimineata, in New York City. Dupa multe luni de degradare a starii de sanatate, este in sfirsit linistita, alaturi de Louis al ei".Agentul lui Dukakis, Allison Levy, a confirmat ulterior informatia pentru Associated Press.Actrita avea 56 de ani cand a devenit cunoscuta datorita rolului din Moonstruck, in care a jucat rolul mamei personajului lui Cher.De altfel, Cher a si scris pe Twitter ca desi rolul din film al Olympiei Dukakis era al unei femei care suferea, au ras tot timpul si povesteste cat de mult isi iubea aceasta sotul."Am vorbit cu ea in urma cu trei saptamani. Odihneste-te in pace, draga mea!", este mesajul lui Cher.