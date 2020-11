Colegi de scena, oameni de televiziune si politicieni i-au adus omagii marii actrite Draga Olteanu Matei: "Draga era doar bucurie"

Actrita Monica Davidescu: "Draga era doar bucurie!"

Mircea Radu: "Draga Olteanu-Matei era sobra, desteapta si realist"

Ionut Vulpescu : "A fost un model pentru tinerele generatii de actori"

Constantin Chiriac: "Lasa in urma o creatie impresionanta!"

Marcel Vela , ministru de Interne: "A fost zambet, spirit, un om genial"

Victor Ponta : "In aceasta perioada dificila si nedreapta pentru oamenii din cultura ar trebui sa nu ii abandonam"

"Drum lin printre stele, Draga Olteanu Matei! Noi, cei care te-am cunoscut si care am avut sansa de a-ti fi alaturi in scena, iti vom duce dorul. Dumnezeu sa o odihneasca! Condoleante familiei si prietenilor! La ultima intalnire, cu un an in urma, Draga era doar bucurie. Cu multi ani in urma, in scena, in "Crima pentru pamant", am invatat de la dansa puterea privirii fara cuvinte", este omagiul adus de actrita Monica Davidescu colegei sale."Dincolo de talent, Draga Olteanu-Matei era sobra, dura, desteapta si realista. Cu ani in urma, alaturi de Simona Gherghe, am prezentat o Gala - Geniali - in care o omagiam. Chiar in fata scenei, asezat pe un scaun din primul rand, era sotul, domnul doctor Matei catre care Draga tot tragea cu privirea. Stiam ca sunt casatoriti de zeci de ani si am intrebat-o daca exista un secret al longevitatii. Mi-a raspuns "Nu, dragul meu, exista numai oameni destepti sau tampiti", a scris prezentatorul de televiziune Mircea Radu.Ionut Vulpescu, fost ministru al Culturii, a scris pe Facebook : "Ne-a parasit si Draga Olteanu-Matei, reprezentanta de frunte a Generatiei de Aur a teatrului romanesc, care, de-a lungul unei cariere de peste 55 de ani, a stralucit atat pe scena, cat si pe marele si pe micul ecran. A lasat in urma sa roluri memorabile, personaje care au intrat in cultura populara. A crezut ca are o misiune in viata, si a muncit cu tenacitate pentru a-si duce la capat misiunea. Si-a facut datoria fata de cei care au crezut in ea, in munca ei. Le-a oferit de fiecare data, indiferent de rolurile pe care le-a interpretat, ceva din sufletul ei generos. Stabilita la Piatra Neamt, a infiintat acolo compania de teatru pentru actori neprofesionisti "Teatrul Vostru", pentru a face din teatru o parte a comunitatii. A fost un model pentru tinerele generatii de actori. O cariera nu vine de la sine, se construieste pas cu pas, cu renuntari si sacrificii. Draga Olteanu-Matei ramane in marea galerie a teatrului si cinematografului romanesc nu doar prin arta interpretarii, ci si prin angajamentul sau in servirea binelui public"."Draga Olteanu Matei a plecat spre stele! In aplauzele si zambetele a mii si mii de spectatori, lasa in urma o creatie impresionanta! Plecaciune, talent urias!", a scris Constantin Chiriac, directorul Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu pe reteaua de socializare.Ministrul de Interne Marcel Vela i-a adus un omagiu marii actrite cu un mesaj publicat pe Facebook: "Doamna Draga Olteanu Matei a parasit astazi scena vietii, dar ramane in sufletele noastre ca unul dintre cei mai iubiti actori pe care noi, romanii, am avut norocul si onoarea de a-l urmari cu zambetul pe buze. A fost zambet, spirit, un OM genial, jovial, pus mereu pe sotii, era pur si simplu un spectacol viu de eruditie si inteligenta. Am invatat de la doamna Draga sa ne entuziasmam in fata unui discurs fara egal, dar mai ales in fata rolurilor emblematice cu care ne-a bucurat de-a lungul timpului si care vor ramane mostenire poporului roman. Drum lin spre cer, Draga noastra draga!".Victor Ponta, presedinte al Partidului Pro-Romania, a scris pe Facebook: "Dumnezeu sa o odihneasca pe Draga Olteanu Matei! In aceasta perioada dificila si nedreapta pentru oamenii din cultura ar trebui sa nu ii abandonam - ar trebui sa le recunoastem talentul, meritele si contributia la viata noastra ca Tara - cat timp sunt impreuna cu noi (si nu postum)!".Citeste si: Cauzele mortii actritei Draga Olteanu Matei. Ce spun medicii despre deteriorarea violenta a starii ei de sanatate Citeste si: Oana Pellea, despre Draga Olteanu-Matei: "Tare drag i-a fost lui tata de ea. Tare draga mi-a fost" Citeste si: Alexandru Arsinel, mesaj la moartea Dragai Olteanu Matei: "Renunta la aplauze ca sa ma impinga pe mine pe scena. De o generozitate extraordinara"