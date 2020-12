Omagiu la TVR pentru dublul condamnat Adrian Nastase. A fost prezentat ca un simbol national si premiat: "Demnitatea ii este carte de vizita"

Anuntul a fost facut chiar de TVR, intr-o postare pe Facebook "Domnul Adrian Nastase este un important om politic si de cultura al Romaniei, pedagog de drept international, cu o cariera didactica incununata de succes, de aproape 30 de ani, erudit, cu o capacitate incontestabila, cu o vasta cultura stransa in ani de pregatire, de studiu intens si de dragoste fata de sublim si fata de lucrurile cu adevarat importante in viata.Fost prim ministru al Romaniei, sef al diplomatiei, un luptator pentru pastrarea identitatii nationale, realizand numeroase performante in plan cultural, peste 23 de muzee, numeroase volume publicate si proiecte care vor ramane in timp. Un diplomat prin excelenta, un intelectual rasat, care-a dovedit ca arma cea mai de pret a unei atitudini este eleganta.Demnitatea ii este carte de vizita , iar pregatirea sa, pe mai multe zone de interes, de la arte vizuale la istorie, de la drept la beletristica, pana la relatii internationale si, nu in ultimul rand, politica, descrie o personalitate complexa", este textul sugestiv postat pe Facebook de catre realizatorii emisiunii " Drag de Romania mea!" de la TVR.CITESTE SI: