OMS: 172 de tari inscrise in programul COVAX de dezvoltare a unor vaccinuri impotriva COVID-19

In aceasta etapa s-au trimis termenii si conditiile programului, duminica.Tarile isi pot exprima intentia de a participa la acest program pana la 31 august.Pana in prezent, 70% din populatia lumii este acopeita, potrivit listei tarilor care au intrat in program.Finantarea COVAX - pilonul destinat accelerarii dezvoltarii vaccinurilor - este "necesara de urgenta in vederea pentru a face portofoliul sa avanseze", a subliniat directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a evocat eforturile tarilor din intreaga lume de a atenua impactul economic al pandemiei covid-19.Obiectivul COVAX este sa livreze doua miliarde de doze ale unui vaccin sigur si viabil pana la sfarsitul lui 2021, a precizat Tedros Adhanom Ghebreyesus."Exista lumina la capatul tunelului. Asa cum am spus saptamana trecuta, putem face acest lucru", a promis directorul general al OMS.