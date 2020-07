OMS: "Anotimpurile nu par sa aiba impact asupra transmiterii virusului"

"Anotimpurile nu par sa aiba impact asupra transmiterii virusului", care a facut peste 650.000 de decese in intreaga lume si peste 16 milioane de cazuri de infectari, a declarat purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, in timpul unei conferinte de presa virtuale.Ea a dat exemplul tarilor cele mai afectate din lume - Statele Unite unde este vara, iar cealalta, Brazilia, care traverseaza iarna."Se pare ca exista o idee persistenta potrivit careia virusul este sezonier (...), insa cu totii trebuie sa retinem ca acesta este un virus nou si, chiar daca este vorba despre un virus respirator, care este in mod obisnuit sezonier, el se comporta in mod diferit", a insistat ea.Referindu-se la "convingerea" ca riscul de infectie este mai mic in timpul verii, ea a reiterat: "Vara este o problema. Acest virus iubeste toate anotimpurile".Margaret Harris a recunoscut totusi ca suprapunerea virusului gripal - care este sezonier si apare in timpul iernii - si noul coronavirus este un motiv de ingrijorare si risca sa creasca presiunea asupra sistemelor de sanatate."Deci, incurajam pe toata lumea sa se vaccineze impotriva gripei", a sfatuit oficialul OMS.