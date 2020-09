Organizatia Mondiala a Sanatatii, despre decizia AstraZeneca de suspendare a testelor pentru vaccinul anti-Covid din motive de siguranta: Este o trezire la realitate

AstraZeneca a anuntat marti ca suspenda studiul clinic de faza a 3-a al posibilului sau vaccin pebntru noul coronavirus , pe care il dezvolta in colaborare cu Universitatea Oxfors, dupa ce unul dintre participanti a prezentat semne ale unei reactii adverse grave.Compania a subliniat ca amanarea este "o actiune de rutina" atunci cand este investigata o boala inexplicabila. Joi, AstraZeneca a anuntat ca daca studiul clinic va fi reluat in curand, ar trebui sa afle pana la sfarsitul acestui an daca vaccinul este eficace sau nu.Directorul stiintific al OMS, Dr. Soumya Swaminathan, a spus joi ca nu trebuie sa fim "exagerat de dezamagiti" de informatiile referitoare la suspendarea studiului clinic, adaugand ca "aceste lucruri se intampla"."Exista un protocol pentru ceea ce trebuie facut atunci cand se intampla ceva. Daca este un efect secundar usor, sunt lucruri de facut. Daca este o reactie grava, asa cum a fost in acest caz, a fost un efect secundar sever, prin urmare procesul a fost oprit. Si din nou, aceasta este o procedura normala. Aceasta este o practica clinica buna, deoarece siguranta este de cea mai mare prioritate in orice studiu clinic", a spus Swaminathan in timpul unui briefing de presa sustinut la sediul organizatiei de la Geneva.In timp ce OMS spera ca studiul clinic referitor la vaccin sa fie reluat in curand, trebuie sa astepte mai multe informatii furnizate de un consiliu de monitorizare a datelor si sigurantei, care va stabili cum sa procedeze cu studiul, a spus Swaminathan."Cred ca acesta este un bun ... poate o trezire la realitate sau o lectie pentru ca toata lumea sa recunoasca faptul ca exista urcusuri si coborasuri in cercetare, exista urcusuri si coborasuri in dezvoltarea clinica si trebuie sa fim pregatiti pentru acestea. Speram ca lucrurile vor putea merge mai departe, dar depinde. Depinde de multe si trebuie sa asteptam sa vedem detaliile a ceea ce s-a intamplat de fapt ", a spus ea.Cu toate acestea, directorul executiv al AstraZeneca, Pascal Soriot, a sustinut joi ca grupul ar trebui sa stie daca vaccinul sau este eficient impotriva coronavirusului pana la sfarsitul acestui an, atata timp cat studiul clinic vor fi reluate in curand.