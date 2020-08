OMS despre vaccinul impotriva Covid-19: "Orice vaccin cu acest scop trebuie sa fie supus diverselor studii si teste inainte sa fie omologate"

"Orice vaccin si orice medicament cu acest scop trebuie sa fie supus diverselor studii si teste inainte sa fie omologate in vederea desfasurarii lor", a subliniat un purtator de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, intrebat intr-o conferinta de presa online despre anunturile Moscovei in acest sens."Exista linii directoare si directive clare, reglementari menite sa faca lucrurile sa avanseze in mod sigur si eficient", a subliniat el."Uneori, cercetatori individuali afirma ca au gasit ceva, ceea ce este desigur, ca atare, o vste excelenta. Dar intre a gasi si a avea posibilitatea de a avea un vaccin care sa functioneze si care a trecut toate etapele exista o mare diferenta", a declarat el, subliniind ca OMS nu a vazut, deocamdata, "nimic in mod oficial".RUSIA, "IN POLE POSITION"Rusia a anuntat luni ca trei companii biomedicale ar fi in masura sa produca inca din septembrie - in mod industrial - un vacin dezvoltat de laboratorul de Cercetare Epidemiologica si Microbiologie Nikolai Gamaleia."Potrivit primelor estimari (...), noi putem furniza inca din acest an mai multe sute de mii de doze de vaccin pe luna, iar apoi pana la cateva milioane, la inceputul anului viitor", a declarat pentru agentia oficiala rusa de presa Tass ministrul rus al Comertului Denis Manturov.Ministerul rus al Apararii, care colaboreaza cu Centrul Gamaleia, a anuntat ca teste clinice asupra unor militari au "aratat in mod clar un aparent raspuns imunitar" impotriva noului coronavirus , "fara efecte secundare sau anomalii".Cercetatori si-au exprimat insa ingrijorarea cu privire la rapiditatea crearii unui vaccin de catre rusi, apreciind ca unele etape ar fi putut sa fi fost sarite, in vederea accelerarii muncii, la presiunea autoritatilor.OMS insista, la randul sau, asupra necesitatii urmarii reglementarilor care permit o "dezvoltare sigura a unui vaccin", "pentru a ne asigura impotriva lucrului impotriva caruia actioneaza vaccinul, pe cine poate ajuta si, bineinteles, daca are efecte secundare negative, daca efectele secundare medicale sunt mai importante decat beneficiul real".Cursa vaccinului a fost lansata in intreaga lume, iar in prezent 26 de vaccinuri candidate se afla in stadiul de teste clinice - teste pe om -, iar alte 139 de vaccinuri se afla in stadiul evaluarii preclinice, potrivit OMS.