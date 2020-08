OMS: Persoanele care intra in contact cu bolnavi de COVID-19 trebuie testate chiar daca nu prezinta simptome

Aceasta recomandare a fost facuta de expertii OMS intr-o conferinta de presa despre situatia din Statele Unite, unde autoritatile sanitare locale considera de acum inainte ca testele nu mai sunt necesare pentru asimptomatici.Raspunzand intrebarilor jurnalistilor pe marginea acestui subiect, Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului tehnic de combatere a pandemiei de COVID-19 din cadrul OMS, nu a comentat situatia din Statele Unite, insa a precizat ca agentia pentru sanatate din cadrul ONU recomanda ca "persoanele care intra in contact cu un bolnav, daca este posibil, sa fie testate, indiferent de prezenta sau absenta simptomelor"."Stim ca persoanele care au simptome transmit virusul, dar stim si ca persoanele care nu au simptome pot si ele sa transmita virusul", a adaugat ea.Aceeasi experta din cadrul OMS a subliniat importanta acestor teste, care trebuie "sa fie utilizate ca o oportunitate pentru a gasi cazurile active, pentru ca acestea sa poata fi izolate si, de asemenea, pentru ca gasirea contactelor sa poata avea loc".Schimbarea aparuta in directivele americane a fost realizata in mod discret luni pe site-ul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), in contextul in care mai multe companii mass-media vorbeau despre un amestec al Casei Albe in aceasta procedura.Presedintele Donald Trump a declarat de mai multe ori ca tara lui ar trebui sa depuna mai putine eforturi pentru depistarea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, considerand ca testele ofera o imagine eronata asupra modului in care Statele Unite gestioneaza pandemia de coronavirus Intr-adevar, daca Statele Unite testeaza multe persoane, atunci cifrele comunicate sunt foarte ridicate, intrucat maladia a facut in aceasta tara mai multe ravagii decat in oricare alt stat al lumii, autoritatile de la Washington raportand peste 5,8 milioane de cazuri confirmate si aproape 180.000 de decese.