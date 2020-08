OMS recomanda portul mastii inca de la 12 ani, in aceleasi conditii ca adultii

OMS a reunit un grup de experti internationali multidisciplinar insarcinat sa treaca in revista datele privind COVID-19 si transmisia sa la copii, precum si cele cateva date disponibile privind utilizarea mastii de catre copii.Pe baza acestor informatii si a altor factori precum nevoile psihosociale ale copiilor, precum si diferitele etape ale dezvoltarii lor, autoritatea sanitara mondiala a publicat vineri recomandari detaliate pentru copii, in functie de varsta.In document, OMS "recomanda portul mastii copiilor de 12 ani si peste in aceleasi conditii ca adultii, in special atunci cand nu pot garanta o distanta de cel putin un metru fata de ceilalti si daca transmisia este generalizata in zona respectiva".Copiii in varsta de 5 ani sau mai putin nu ar trebui sa fie obligati sa poarte masca. "Aceasta indicatie este bazata pe siguranta si interesul global al copilului si pe capacitatea sa de a utiliza o masca corect cu o asistenta minima", a precizat agentia ONU.In ceea ce priveste segmentul de varsta 6-11 ani, OMS recomanda ca decizia de a utiliza o masca sa aiba la baza o serie de factori, printre care nivelul de transmisie al virusului in zona in care locuieste copilul si capacitatea sa de a utiliza masca corect si in deplina siguranta.Accesul la masti, precum si posibilitatea de a le spala sau de a le inlocui in anumite contexte precum scolile, o supervizare adecvata de catre un adult si instructiuni date copilului privind portul mastii trebuie de asemenea sa fie luate in calcul.Alti factori cheie pentru copiii de 6-11 ani sunt efectele potentiale asupra invatamantului si a dezvoltarii psihosociale si interactiunile speciale ale copilului cu alte persoane expuse la un risc crescut de a dezvolta o boala grava, precum persoanele in varsta si cele care sufera de alte afectiuni preexistente.La modul mai general, OMS subliniaza ca utilizarea mastii la copiii de orice varsta care sufera de tulburari de dezvoltare, diverse handicapuri sau alte probleme de sanatate specifice nu ar trebui sa fie obligatorie si ar trebui sa faca obiectul unei evaluari de la caz la caz.OMS noteaza, in plus, ca copiii nu ar trebui sa poarte masca "atunci cand fac sport sau practica o activitate fizica, precum alergatul, saritul sau jocul pe un teren de joaca, pentru ca ele sa nu le obstructioneze respiratia" si face apel la mentinerea unei distante de cel putin un metru.In ceea ce priveste tipul de masca, OMS explica si faptul ca copiii sanatosi pot purta o masca non-medicala sau din material textil si subliniaza ca adultul care furnizeaza masca trebuie sa se asigure ca aceasta este de marimea potrivita si ca acopera suficient nasul, gura si barbia.