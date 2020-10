OMS: Redemsivirul nu scurteaza perioada vindecarii de COVID-19, arata rezultatele unui studiu mondial

Tratamentul - unul dintre primele folosite in lupta impotriva bolii provocate de noul coronavirus SARS-CoV-2 - a fost unul dintre tratamentele administrate recent presedintelui american Donald Trump Prin studiul sau - numit "Solidaritate" -, OMS a evaluat efectele unor posibile tratamente - inclusiv ale redemsivirului, hidroxiclorochinei, combinatiei lopinavir-ritonavir (un tratament omologat impotriva HIV) si interferon asupra unui numar de 11.266 de pacienti adulti in peste 30 de tari.Rezultatele studiului, anuntate joi de OMS, urmeaza sa fie analizate in continuare. Ele au fost incarcate pe serverul de dinainte de publicare - medRxiv,Date ale unui studiu american cu privire la redemsivir au aratat, luna aceasta, ca tratamentul permite o scurtare cu cinci zile a perioadei de vindecare a pacientilor.Gilead a declarat pentru Reuters ca datele OMS "par inconsistente" cu cele obtinute in urma unor studii care valideaza beneficii clinice ale medicamentului sau."Suntem ingrijorati ca datele care provin din acest studiu mondial deschis nu au fost examinate riguros pentru a permite o discutie stiintifica constructiva", apreciaza laboratorul american.Administratia americana a medicamentului (FDA) a autorizat la 1 mai recurgerea in regim de urgenta la redemsivir in Statele Unite. Ulterior, utilizarea avcestui medicament antiviral experiemental a fost autorizata in mai multe tari.