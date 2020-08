OMS spera ca pandemia de coronavirus va dura mai putin de doi ani

OMS a fost mereu prudenta in a avansa estimari privind durata pandemiei atata timp cat nu exista un vaccin cu eficienta dovedita.Tedros a spus ca in cazul gripei spaniole din 1918 "au fost necesari doi ani pentru a-i pune capat"."Iar in situatia in care ne aflam acum, cu mai multa tehnologie, cu mai multa conectivitate, virusul a avut o sansa mai buna de raspandire, se poate misca repede pentru ca suntem mai conectati acum", a declarat el in cadrul unei briefing de presa de la Geneva."Dar in acelasi timp avem si tehnologia, si cunostintele pentru a-i pune capat. Deci avem un dezavantaj al globalizarii, apropierii, conectivitatii, dar si un avantaj al tehnologiei mai", a argumentat el."Asa ca speram sa punem capat pandemiei in mai putin de doi ani", a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus.El a facut apel la "unitate nationala" si "solidaritate globala"."Aceasta este cu adevarat cheia utilizarii instrumentelor disponibile la maximum si sa speram ca vom beneficia de instrumente aditionale, precum un vaccin", a adaugat el.Peste 22,81 de milioane de oameni au fost infectati cu noul coronavirus la nivel global, iar 793.382 de oameni au murit din cauza pandemiei, potrivit unui bilant al Reuters.