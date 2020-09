OMS: "Vaccinarea in masa nu va fi posibila inainte de jumatatea anului 2021"

Niciunul dintre vaccinurile potentiale aflate in etape avansate ale studiilor clinice nu a demonstrat pana acum "un semnal clar" care sa ateste o eficienta de cel putin 50%, considerata necesara de catre OMS, a declarat purtatoarea de cuvant a acestei organizatii, Margaret Harris.Rusia a aprobat un vaccin dezvoltat impotriva COVID-19 in august, dupa o testare a acestuia pe oameni ce a durat mai putin de doua luni, fapt care i-a determinat pe mai multi experti occidentali sa puna sub semnul intrebarii eficienta si siguranta vaccinului rusesc.Oficiali americani din domeniul sanatatii publice si reprezentanti ai companiei Pfizer Inc. au anuntat joi ca un vaccin dezvoltat de acest grup farmaceutic ar putea fi disponibil pentru a fi distribuit cel mai devreme spre sfarsitul lunii octombrie. Acea perioada devanseaza cu doar cateva zile data la care vor avea loc alegerile prezidentiale americane, programate pentru 3 noiembrie, pentru care dezbaterile legate de pandemia de COVID-19 vor juca cel mai probabil un rol major."Chiar nu ne asteptam sa asistam la o vaccinare in masa pana la jumatatea anului viitor", a declarat Margaret Harris intr-o conferinta de presa organizata la Geneva."Aceasta faza 3 a studiilor clinice trebuie sa dureze mai mult, deoarece trebuie sa vedem daca vaccinul ofera cu adevarat o protectie si, de asemenea, cat este de sigur", a adaugat ea, referindu-se la o faza a cercetarilor medicale in cadrul careia sunt realizate studii clinice de amploare.Margaret Harris nu a facut nicio referire la un anumit vaccin potential.Toate datele furnizate de aceste studii trebuie sa fie impartasite si comparate, a adaugat ea. "Multi oameni au fost vaccinati, insa noi nu stim daca vaccinul functioneaza... in acest moment nu avem un semnal clar care sa ateste ca vaccinul administrat detine cu adevarat nivelurile cerute de siguranta si de eficienta", a mai spus Margaret Harris.OMS si GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) au lansat un plan de vaccinare globala, denumit COVAX, al carui obiectiv este acela de a ajuta guvernele lumii sa cumpere si sa distribuie vaccinuri intr-o maniera echitabila. Programul vizeaza mai intai imunizarea persoanelor din categoriile de mare risc din fiecare tara, precum angajatii din domeniul medical.COVAX intentioneaza sa procure si sa furnizeze 2 miliarde de doze de vaccinuri aprobate pana la sfarsitul anului 2021, insa anumite tari care si-au asigurat deja propriile stocuri prin intermediul unor contracte bilaterale, inclusiv Statele Unite, au anuntat ca nu se vor alatura acestei initiative."Aspectul esential este faptul ca usa este deschisa. Noi suntem deschisi. COVAX este un program care sa asigure ca orice om de pe planeta va avea acces la vaccinuri", a precizat Margaret Harris.