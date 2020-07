Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani si 8 luni de inchisoare, este dat in urmarire de politie. Milionarul este de negasit

Cine este Strutinsky

Politia Romana a postat anuntul cu condamnarea lui Sorin Strutinsky la rubrica "Persoane urmarite". "Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza cercetari pentru identificarea unui barbat de 53 de ani, din Constanta, persoana in cauza fiind data in urmarire nationala.In continuare, politistii desfasoara activitati pentru emiterea unui mandat european de arestare si a cererii de urmarire internationala pe numele acestuia.In cursul zilei de astazi, pe numele barbatului in cauza a fost emis un mandat de executare a pedepsei de 10 ani si 8 luni de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata si spalare a banilor in forma continuata", a transmis Inspectoratul de Polirie Constanta.Reamintim ca milionarul Sorin Strutinsky, a fost condamnat luni la 10 ani si 8 luni de inchisoare pentru fapte de coruptie , intr-un dosar in care a fost acuzat ca a cerut o spaga de aproximativ doua milioane de euro.Strutinsky este cunoscut ca fiind partenerul de afaceri al liderilor PSD Constanta: primarul Radu Mazare si presedintele CJ Nicusor Constantinescu . De altfel, cei trei au fost colegi la Institutul de Marina si au intrat in afaceri in 1990, editand saptamanalul local "Contrast" - transformat in cotidianul Telegraf si apoi in trust de presa.Oficial, Strutinsky este presedintele Soti Cable Neptun SRL si CVM Tomis Constanta. Presa locala a dezvaluit ca Strutinsky este trezorierul celor doi politicieni.