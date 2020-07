ONU: Stabilitatea politica si progresele in combaterea saraciei, amenintate de pandemie

Anterior pandemiei se inregistrasera progrese in combatarea dimensiunilor multiple ale saraciei, potrivit datelor facute publice joi de Programul pentru Dezvoltare al Natiunilor Unite (PNUD) si Initiativa Oxford cu privire la Saracie si Dezvoltarea Umana (OPHI).Intre anii 2000 si 2019, 65 din cele 75 de tari studiate si-au redus semnificativ nivelurile de saracie, Sierra Leone, India si China numarandu-se printre statele cu cel mai mare numar de oameni care au iesit din saracie."COVID-19 a schimbat totul. Cu tripla sa lovitura asupra sanatatii, educatiei si veniturilor, dar atator altor aspecte ale vietii oamenilor, (pandemia) ameninta sa dea inapoi dezvoltarea umana generala la nivel global" si "impinge milioane de oameni inapoi in saracie multidimensionala", a subliniat administratorul PNUD, Achim Steiner, la lansarea raportului.Intr-un alt briefing de presa, coordonatorul ONU pentru ajutor umanitar, Mark Lowcock, a aratat ca Natiunile Unite si-au suplimentat planul de raspuns la criza pandemiei pentru tarile sarace de la 6,7 la 10,3 miliarde de dolari in fonduri de urgenta.Tarile donatoare bogate au oferit pana acum doar 1,7 miliarde de dolari.Insa, potrivit lui Lowcock, este nevoie de 90 miliarde de dolari pentru stabilizarea statelor care risca sa alunece in tulburari din cauza efectelor negative extreme pe care le-a adus pandemia.Suma reprezinta sub 1% din fondurile la care recurg tarile bogate pentru sustinerea propriilor economii in fata pandemiei, a subliniat el.Chiar daca deocamdata nu sunt disponibile date privind cresterea saraciei post-pandemie, proiectiile bazate pe cifrele care arata ca mai multi oameni sunt subnutriti si mai putini copii frecventeaza scoala previzioneaza ca saracia ar putea reveni la nivelurile din urma cu 8-10 ani, conform raportului.Indexul anual al saraciei multidimensionale analizeaza acest fenomen nu doar din punctul de vedere al veniturilor, ci si al accesului la apa potabila, educatie, electricitate si hrana.Potrivit directorului OPHI, Sabina Alkire, datele anterioare pandemiei constituie "un mesaj de speranta"."Povestile de succes din trecut pot arata cum sa fie combatute numeroasele feluri in care oamenii sunt afectati de saracie in viata de zi cu zi, pot arata cum sa reconstruim mai bine si sa imbunatatim vietile a milioane", a subliniat ea intr-un comunicat de presa