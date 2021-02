VIDEO Turisti ramasi blocati in Bucegi, salvati de salvamontisti dupa o operatiune care a durat cinci ore

Turistii au cerut ajutorul salvatorilor montani dupa ce au fost surprinsi de vremea rea pe munte si nu au putut cobori inainte de lasarea intunericului.Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, cei doi au urcat un traseu din Valea Alba catre Monumentul Eroilor de pe varful Caraiman, in zona Albisoara Crucii, iar la iesirea in Platoul Bucegi pe intuneric au intampinat vreme foarte rea, transport de zapada , ceata, vizibilitate aproape de zero, ramanand blocati. In aceste conditii, au cerut ajutorul salvamontistilor.Prima echipa de doi salvatori de la Baza de Salvare Montana Baba Mare a plecat in cautarea lor, iar o ora mai tarziu a mai plecat o echipa de doi salvatori din Busteni , pe la Cota 1400 Sinaia, ajungand de aici cu alt snowmobil in ajutorul primei echipe.Dupa o actiune de recuperare care a durat cinci ore, cei doi au fost coborati de pe munte.