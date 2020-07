Operatie pe creier facuta unui adolescent de 14 ani, in premiera nationala, la Spitalul Judetean Timisoara

Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Spitalului Judetean Timisoara, citat de News.ro, cu ajutorul unui angiograf, echipele de specialisti au reusit sa embolizeze malformatia, cu riscuri reduse pentru pacient si, in acest fel, recuperarea bolnavului sa fie cat mai usoara."Procedura de embolizare presupune ocluderea malformatiei cerebrale pe cale minim invaziva (abord arterialfemural si mai apoi cateterismul arterelor carotide sau vertebrale si de aici cateterismul supraselectiv al vaselor intracerebrale pe care se afla situata malformatia cerebrala) prin injectarea unui copolimer special la nivelul patului vascular sub control radiologic efectuat pe aparatul angiograf aflat in dotarea unitatii noastre", transmit reprezentantii Spitalului Judetean din Timisoara.Mai exact, interventia a fost facuta cu ajutorul unui cateter care a fost introdus la nivelul claviculei, prin vena jugulara, si care a ajuns la creier, fara a atinge sau penetra invelisul creierului, pentru a bloca vena de drenaj a malformatiei. Iar in mod normal, o astfel de operatie ar fi fost facuta fie prin artera femurala, fie direct pe creier."Uzual, aceste interventii de embolizare se efectueaza prin abord arterial insa in acest caz specific datorita anatomiei arteriale dificile si a riscului de a induce un deficit neurologic permanant pacientului s-a optat pentru varianta abordului venos, mai exact s-a practicat o punctie a venei jugulare drepte de la nivel cervical dupa care vena de drenaj a malformatiei cerebrale a fost cateterizata, iar injectarea de material embolic specific a dus in final la excluderea completa a acestei malformatii cerebrale din circulatia intra-cerebrala. Pacientul a suferit o ruptura a acestei malformatii in urma cu circa 3 luni, iar echipa neurochirurgicala de garda a evacuat hematomul cauzat de sangerarea acestei malformatii, iar evolutia pacientului a fost una favorabila din punct de vedere clinic", explica reprezentantii Spitalului Judetean Timisoara.Conform specialistilor, evolutia pacientului de 14 ani este una buna.Specialistii au tratat, in cursul acestei saptamani, alte 5 anevrisme cerebrale, iar pacientii, cu varste cuprinse intre 37 si 69 de ani, au avut nevoie, in medie, de doar trei zile de internare.Introducerea noilor tehnologii medicale de genul tratamentului neuroendovascular minim invaziv si a abordului pluridisciplinar al cazurilor complexe neurochirurgicale s-a dezvoltat considerabil in ultimii ani in Spitalul Judetean din Timisoara.Echipa operatorie a fost coordonata de dr. Cristian Mihalea - CHU Bicetre, Paris, Franta si formata din dr. Adrian Tutelca si dr. Catalin Juratu.