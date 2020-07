Operationalizarea Parchetului European in Romania / O structura centrala a DNA va sprijini procurorii europeni delegati din Romania

Reuniunea a avut pe agenda demersurile legislative si institutionale necesare operationalizarii Parchetului European, precum si sustinerea organizatiei pentru cresterea bugetului si operationalizarea acesteia la nivel european, la sfarsitul acestui an, se arata in comunicat Procurorii europeni delegati din Romania pentru Parchetul European vor beneficia de sprijinul unei structuri organizate la nivel central in cadrul DNA . Din grupul de sprijin de 20 de persoane vor face parte politisti, specialisti si grefieri.Procurorii europeni delegati isi vor desfasura activitatea in integralitate pentru Parchetul European, iar statul roman va trebui sa plateasca contributiile de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate aferente remuneratiei primite."S-a convenit ca se impune alocarea unui numar corect de procurori europeni delegati, adecvat unei evaluari realiste a numarului de cazuri, resurselor DNA la acest moment si obiectivelor EPPO. Ministerul Justitiei va comunica in perioada imediat urmatoare numarul procurorilor europeni delegati de Romania", se precizeaza in comunicat.