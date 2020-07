Operatorii de plaja, amendati cu aproape 550 de mii de lei in ultimele sase zile pentru nerespectarea regulilor impotriva COVID-19

Printre neregulile descoperite au fost extinderea beach-barurilor, nerespectarea distantei de cinci metri intre linia apei si in primul rand de sezlonguri, amplasare de saltele elastice care nu erau prevazute in PUZ.ABADL a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca inspectorii Sistemului de Gospodarirea Apelor Constanta din cadrul institutiei au aplicat 28 de amenzi in valoare de aproape 542.500 de lei in sase zile dupa ce operatorii de plaja care au inchiriate sectoarele de plaja continua sa nu respecte clauzele din contract.Sanctiunile au fost date dupa ce au fost facute in perioada 13-20 iulie, 124 de controale si au fost aplicate 269 de masuri cu termene de remediere a deficientelor constatate. Pentru nerespectarea masurilor impuse in urma inspectiilor efectuate anterior au fost date 28 de amenzi in valoare de 542.500 de lei.Directorul ABADL, Bogdan Bola, a afirmat ca in timpul controalelor se tine cont de PUZ-ul fiecarei statiuni, iar acesta difera de la o zona la alta."Din pacate in timpul controalelor trebuie sa tinem cont de PUZ-ul fiecarei statiunii care apartine de un anumit UAT, iar PUZ-ul difera de la o statiune la alta. De exemplu, in statiunea Mamaia operatorii de plaja au voie cu piscine semiingropate, iar turistii si localnicii au voie sa faca plaja cu accesoriile proprii, de tipul prosoapelor, cearceafurilor, etc pe o suprafata de 30% care este situata in partea din spate a plajei, adica in zona apropiata de promenda falezei si departe de apa. Nu dorim sa aplicam amenzi si sa reziliem contracte , dar se pare ca litera legii nu are nici un fel de impact asupra unora dintre operatorii de plaja care nu respecta clauzele din contracte", a declarat Bogdan Bola.Cele mai frecvente nereguli descoperite de inspectorii ABADL au fost extinderi ale beach-barurilor, rezultand o suprafata construita mai mare decat cea prevazuta in PUZ si in actul aditional la contractul de inchiriere a sectorului de plaja; neasigurarea unei suprafete de plaja pentru turistii cu accesorii proprii (zona de plaja destinata plajei pe nisip); nerespectarea distantei de cinci metri intre linia apei si primul rand de sezlonguri, in vederea asigurarii accesului cu utilaje pentru efectuarea lucrarilor mecanizate de intretinere a plajelor; amplasarea de beach-baruri neprevazute in P.U.Z. si nici in contractul de inchiriere - 38 de astfel de constructii ilegale; amplasarea unor dotari de agrement neprevazute in P.U.Z. (saltele elastice, instalatii corzi elastice); numar insuficient de recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor rezultate din activitatea turistica.