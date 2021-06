Organizatiile europene de turism solicita statelor membre sa aprobe propunerea Comisiei Europene de a incepe ridicarea restrictiilor de calatorie in UE intr-un mod coordonat

"Avand in vedere progresul rapid al programelor de vaccinare si imbunatatirea perspectivelor epidemiologice in Europa, calatoria in siguranta este posibila in aceasta vara - alimentata de dorinta puternica a cetatenilor europeni de a calatori din nou si asigurata de disponibilitatea sectorului turistic de a oferi calatorii sigure si responsabile.Mai multe organizatii active in domeniul turismului din Europa (Airlines for Europe, Airports Council International, CLIA, ECTAA, European Travel Commission, ETRC, EU TRAVEL TECH, ETOA, ERA, HOTREC, NECSTOUR, WTTC) au emis un comunicat de presa comun prin care saluta recomandarile Consiliului UE privind ridicarea coordonata a restrictiilor de calatorie in Europa", arata ANAT.Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) este membru ECTAA (Asociatia Europeana a Agentiilor de Turism si Touroperatorilor)."Pentru a se asigura ca toti cetatenii europeni care doresc sa calatoreasca in perioada urmatoare pot face acest lucru in cele mai bune conditii posibile, semnatarii acestui comunicat indeamna statele membre: sa puna in aplicare toate recomandarile Consiliului UE pentru calatoriile in interiorul UE, asa cum a propus Comisia Europeana; sa se abtina de la impunerea oricaror restrictii de calatorie, altele decat in conditiile detaliate in Recomandarile actualizate;sa se asigure ca testele (PCR sau antigen) sunt gratuite sau cel putin foarte accesibile pentru calatorii care au nevoie de acestea pentru a-si folosi dreptul la libera circulatie , in orice scop; sa asigure integrarea completa a certificatului digital COVID (DCC) in calatoriile pasagerilor - in special verificarea acestuia inainte de calatorie (de exemplu, prin portaluri de stat) pentru a reduce timpul de asteptare si cozile la plecare / la sosire (aeroporturi, porturi, statii, etc); sa integreze formularul de localizare a pasagerilor (PLF) si verificarea DCC intr-o singura platforma cu verificari unice pentru a evita duplicarea, pentru a reduce, de asemenea, timpii de asteptare si cozile la plecare;sa asigure desfasurarea de resurse adecvate (personal) de catre autoritatile publice competente pentru controlul frontierelor si alte verificari manuale ale documentelor in aeroporturi, porturi, statii etc.; sa se asigure ca cel mai recent statut COVID-19 al tarii lor este afisat pe site-ul web Re-Open Europe EU; sa fie de acord sa ofere o perspectiva mai precisa asupra celei mai recente situatii epidemiologice a tarii lor pe o harta ECDC detaliata", arata ANAT.Inaintea reuniunii ambasadorilor UE din 11 iunie, asociatiile europene din industria turismului solicita statelor membre sa aprobe propunerea Comisiei Europene de a incepe ridicarea restrictiilor de calatorie in UE intr-un mod coordonat."Dupa cateva luni de blocaje si o serie de masuri pe intregul continent, aceasta propunere este foarte oportuna. Avand in vedere progresul rapid al programelor de vaccinare si imbunatatirea perspectivelor epidemiologice in Europa, calatoria in siguranta este posibila in aceasta vara - alimentata de dorinta puternica a cetatenilor europeni de a calatori din nou si asigurata de disponibilitatea sectorului turistic de a oferi calatorii sigure si responsabile", arata asociatiile de turism.Daca va fi adoptat si implementat pe deplin, textul - propus initial de Comisia Europeana la 31 mai - ar trebui sa restabileasca libertatea de circulatie in UE.In special, organizatiile semnatare sustin urmatoarele elemente:- Persoanele complet vaccinate pot calatori fara teste sau carantine, incepand cu 14 zile de la finalizarea vaccinarii;- Persoanele care si-au revenit din COVID-19 pot calatori in mod egal fara a fi supuse testelor sau carantinelor 180 de zile dupa testul lor pozitiv;- Pentru alti calatori, calatoria din zonele verzi ar trebui sa ramana posibila fara restrictii, iar calatoria atat din zonele portocalii, cat si din zonele rosii ar trebui sa fie posibila fara carantina, pe baza unui test negativ;- Statele membre ar trebui sa adopte o abordare uniforma a acceptarii unui rezultat negativ al testului PCR cu 72 de ore inainte de sosire si cu 48 de ore in cazul testelor rapide de antigen;- Reguli unificate pentru copii: minorii care isi insotesc parintii nu ar trebui sa testeze / carantineze acolo unde parintii nu sunt obligati sa faca acest lucru. Copiii sub 6 ani ar trebui sa fie scutiti de testare;- Cresterea pragurilor hartii ECDC (rata de incidenta de 14 zile pentru categoria "portocaliu" a crescut de la 50 la 75);"Vaccinarea, recuperarea de la COVID-19 sau rezultatul testului negativ pot fi dovedite prin producerea unui certificat digital COVID (DCC) sau prin alte mijloace, pana cand DCC va fi disponibil", mai arata organizatiile.Dumitru Luca, presedintele ANAT afirma ca asociatiile din industria turismului saluta aceasta initiativa importanta care implica o ridicare coordonata a restrictiilor de calatorie in Europa."Aceasta este o miscare esentiala pentru a restabili increderea calatorilor si a redeschide Europa. Comisia Europeana si-a jucat rolul, iar industria este pregatita sa asigure calatorii sigure si responsabile. Acum avem nevoie ca statele membre sa actioneze rapid. Turismul reprezinta una dintre principalele activitati economice ale UE si suntem convinsi ca toate tarile, inclusiv Romania , realizeaza acest aspect", declara Dumitru Luca, presedintele ANAT.