Opozantul rus Aleksei Navalnii va fi judecat miercuri pentru defaimare

Navalnii a fost arestat duminica la revenirea sa de la Berlin si a fost incarcerat pana cel putin pe 15 februarie, in cadrul unei proceduri pentru incalcarea controlului judiciar. El a fost plasat in detentie la Moscova in carantina din cauza pandemiei de coronavirus Comitetul de ancheta rus a declansat in iulie o ancheta pentru defaimare impotriva lui Navalnii, acuzat ca a difuzat informatii "mincinoase" si "injurioase pentru onoarea si demnitatea" unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial. Acesta din urma isi exprimase la televiziune sprijinul pentru referendumul constitutional din vara care a intarit prerogativele presedintelui Vladimir Putin Ancheta a fost suspendata in timpul spitalizarii opozantului in Germania, in urma presupusei sale otraviri, in august, otravire de care Navalnii incrimineaza Kremlinul, chiar daca autoritatile ruse au negat in repetate randuri orice implicare."Tribunalul este cel care trebuie sa asigure venirea sa la audieri. Se va reusi aceasta in conditiile carantinei de 14 zile? Nu se stie nimic", a comentat la postul de radio Eho Moskvi unul dintre avocatii lui Navalnii, Vadim Kobzev.Veteranul care a depus plangere nu va fi prezent, a adaugat el, reclamantul cerand din vara ca dosarul sa fie dezbatut in lipsa lui.In functie de gravitatea faptelor, defaimarea este pasibila de amenzi ce pot ajunge la 5 milioane de ruble (56.000 de euro) si cinci ani de inchisoare. Pedepse mai usoare, precum munca in folosul comunitatii, pot fi de asemenea pronuntate.Intr-o alta intalnire judiciara importanta pentru opozant, pe 2 februarie un tribunal va examina revocarea unei pedepse cu suspendare, deschizand astfel calea pentru ispasirea de catre Navalnai a cel putin unei parti din pedeapsa de trei ani si jumatate la care el a fost condamnat in 2014.Aleksei Navalnii considera ambele dosare ca fiind politice.Navalnii este detinut de luni seara in centrul Matroskaia Tisina, inchisoare celebra din Moscova in care a fost inchis si oligarhul Mihail Hodorkovski, dupa ce a devenit dusman inveterat al Kremlinului.Navalnii este singur in celula din cauza carantinei. Potrivit unui organism de observare a inchisorilor din Rusia, Navalnii a primit in celula o saltea, o perna, cearceafuri, o farfurie, o cana, o lingura si produse de igiena. El dispune de asemenea de un fierbator, un mic frigider si un televizor. Apropiatii sai ii pot cumpara produse alimentare.Marile puteri occidentale au cerut eliberarea imediata a opozantului, cerand de asemenea Moscovei explicatii cu privire la otravirea lui.