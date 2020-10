Opozitia ceha isi extinde majoritatea in Senat dupa alegerile partiale

Conform rezultatelor cvasi-finale, opozitia a obtinut 25 din cele 26 de mandate disputate. Principalul castigator este partidul conservator STAN, care a obtinut 11 mandate si va fi de acum inainte principala formatiune politica in Senatul de la Praga, ceea ce inseamna ca va putea sa revendice presedintia acestuia.In schimb, au pierdut mandate partidul de centru ANO al premierului Andrej Babis si formatiunea social-democrata CSSD, care formeaza impreuna guvernul minoritar. ANO a pierdut un mandat , in timp ce CSSD a pierdut zece mandate.Totusi, premierul Andrej Babis a declarat ca nu a avut timp sa se preocupe de aceste rezultate, fiind prea ocupat cu gestionarea crizei sanitare provocata de cresterea accelerata a cazurilor de COVID-19.Pe de alta parte, in contextul acestei crize numai aproximativ 17% dintre cetatenii cehi aflati pe listele electorale pentru acest scrutin s-au prezentat la urne. Nici macar presedintele Milos Zeman, care toata luna septembrie a indemnat populatia sa voteze, nu a venit la vot, motivand ca nu mai avea rost din moment ce candidatul sau favorit a fost eliminat din primul tur de scrutin.La fiecare doi ani sunt reinnoite in Senatul ceh o treime din cele 81 de mandate. Din cele 27 de mandate disputate la acest scrutin, numai unul a fost decis in primul tur, in favoarea unui candidat independent, Zbynek Linhart. Camera superioara a parlamentului participa la elaborarea proiectelor de lege si poate bloca schimbarile constitutionale.