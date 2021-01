Oprirea reactorului 1 de la Cernavoda, amanata pentru ca centrala sa poata produce suficienta energie electrica in perioada cu temperaturi scazute

Reactorul 1 urma sa fie oprit in noaptea de vineri spre sambata (15-16 ianuarie 2021) pentru realizarea unor lucrari de reparatie ca urmare a aparitiei unei defectiuni la circuitul tehnologic clasic/secundar al unitatii 1, iar manevrele de reducere a puterii sa inceapa pe 16 ianuarie 2021, la ora 0:00."Nuclearelectrica anunta ca oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda, anuntata prin comunicat de presa in data de 12 ianuarie 2021, va fi amanata pentru o data ulterioara. Amanarea opririi controlate a Unitatii 1 are ca scop asigurarea productiei de energie electrica necesara Sistemului Energetic National in aceasta perioada in care temperaturile in tara vor fi deosebit de scazute", precizeaza compania.Reprezentantii Nuclearelectrica spun ca amanarea opririi controlate, planificata initial pentru noaptea de 15 spre 16 ianuarie 2021, nu impacteaza in niciun fel functionarea normala a Unitatii 1, securitatea nucleara, personalul sau populatia."De asemenea, au fost luate masuri compensatorii ce asigura functionarea Unitatii 1 CNE Cernavoda la parametri normali, pana la efectuarea lucrarilor de reparatie a circuitului tehnologic clasic/secundar ce urmau a fi derulate in timpul opririi controlate din acest sfarsit de saptamana", adauga ei.Compania va comunica data la care se va opri controlat Unitatea 1 in vederea derularii lucrarilor."Unitatea 1 a CNE Cernavoda va fi oprita in mod controlat, in noaptea de vineri spre sambata (15-16 ianuarie 2021) pentru realizarea unor lucrari de reparatie ca urmare a aparitiei unei defectiuni la circuitul tehnologic clasic/secundar al Unitatii 1. Manevrele de reducere a puterii vor incepe pe data de 16 ianuarie 2021, ora 0:00. Oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda se realizeaza conform procedurilor aplicabile in astfel de situatii si este necesara pentru a permite personalului CNE Cernavoda realizarea lucrarilor de reparatie in conditii de siguranta, dat fiind faptul ca fluidul de lucru (apa demineralizata) este la temperatura si presiune ridicate", anunta compania pe 12 ianuarie.Defectiunea aparuta la circuitul tehnologic clasic al Unitatii 1 si lucrarile de remediere aferente nu au impact advers asupra securitatii nucleare, mediului, personalului sau populatiei, spun reprezentantii companiei.