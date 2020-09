Opt angajati ai Primariei Suceava, internati in spital dupa ce au fost confirmati cu COVID-19

Potrivit sursei citate, dintre cele 61 de persoane testate in cursul zilei de miercuri, 59 au avut rezultat negativ si doua au fost confirmate pozitiv la SARS-CoV-2.Primarul Sucevei, Ion Lungu, declara cu o zi in urma ca in institutie evolueaza un focar de COVID-19, dupa ce sase angajati au fost depistati pozitiv la noul coronavirus Potrivit lui Lungu, prima salariata a fost confirmata pozitiv pe 28 august, iar ulterior au fost testati toti contactii directi ai acesteia si ai celor care au mai fost descoperiti ca sunt infectati cu noul coronavirus.Lungu a spus ca toti angajatii confirmati cu COVID-19 se afla in spital si niciunul nu are forme grave de boala.Primarul afirma ca au fost luate toate masurile pentru prevenirea raspandirii virusului in institutie, de la folosirea dezinfectantilor si pana la verificarea respectarii obligatiei de a purta masca in timpul programului de lucru si nu se pune problema suspendarii activitatii in primarie