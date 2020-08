Opt migranti din Afganistan care au intrat ilegal in tara, prinsi la plimbare in centrul municipiului Arad

Conform unui comunicat de presa transmis de Politia Locala Arad, strainii au fost depistati marti dupa-amiaza pe bulevardul Revolutiei, in apropierea sediului unei banci."Respectivii au fost condusi la sediu, unde s-a trecut la legitimarea lor, rezultand ca sunt migranti si nu detin niciun fel de documente asupra lor. Cei opt tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 25 ani, provin din Afganistan si au intrat ilegal in tara noastra. Conform propriilor afirmatii, acestia au ajuns in Romania prin Serbia, sunt plecati de acasa de doi ani, ultimele trei state tranzitate fiind Turcia, Bulgaria si Serbia, destinatia finala fiind Occidentul", se arata in comunicat.Migrantii au fost predati Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad pentru continuarea cercetarilor.