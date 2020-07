Opt persoane au fost arestate in cazul gruparii banuite de operatiuni ilegale cu substante psihoactive destructurata de DIICOT.

O grupare infractionala care procura substante cu efect psihoactiv, pentru consum propriu si pentru a le vinde, a fost destructurata de procurorii DIICOT in urma unor perchezitii efectuate, luni, in municipiul Cluj-Napoca si in comuna Floresti.Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, procurorii si politistii din cadrul BCCO Cluj au efectuat 11 perchezitii domiciliare la persoane suspectate de efectuare de operatiuni fara autorizatie prealabila cu produse, stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2018, pe raza municipiului Cluj-Napoca si a comunei Floresti din judetul Cluj actioneaza o grupare infractionala care procura din Tarile de Jos, manipuleaza, depoziteaza si distribuie produse susceptibile a avea efecte psihoactive catre consumatori de pe raza celor doua localitati", se precizeaza in comunicatul DIICOT.Potrivit unui comunicat al IGPR, substantele psihoactive ar fi fost comandate online si primite din Olanda prin intermediul unei firme de curierat.In urma perchezitiilor, 10 persoane au fost conduse la sediul DIICOT Cluj pentru audieri.Totodata, au fost ridicate sumele de 68.700 de lei si 9.800 de euro, 110 grame de canabis , 240 de grame de substante cu efect psihoactiv, cinci laptopuri, 26 de telefoane mobile, un grinder, cinci cantare electronice, un hard-disk, o pusca airsoft, un pistol airsoft si un pistol cu glont cu cinci cartuse.