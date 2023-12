Ora Pamantului: Milioane de oameni au stins lumina

Sute de locuri de referinta de pe Pamant, de la poarta Brandemburg din Berlin la Marele Zid chinezesc,au stins lumina sambata, in cadrul efortului global de constientizare a fenomenului de incalzire globala.

Ora Pamantului, organizata in ultima sambata a lunii martie, in fiecare an, la ora locala 20.30, a inceput ca eveniment organizat in Sydney in 2007, scrie Washington Post.

Australia a ramas printre primele tari care sting lumina in fiecare an. In Noua Zeelanda, cladirile parlamentului din Wellington au stins lumina cu doua ore mai devreme. In Hong Kong s-a intunecat Tokyo Tower si cladirile asezate de-a lungul portului Victoria.

In Europa, 5.000 de lumanari au fost aprinse sub forma unui glob, in fata portii Brandemburg din Berlin, inainte ca oficialii sa stinga luminile monumentului.

Peste 230 de monumente din Paris urmau sa stinga luminile la 20.30, inclusiv catedrala Notre Dame si podurile de peste Sena. In schimb, Turnul Eiffel a ramas in intuneric doar cinci minute, "din motive de securitate".

La Londra, au ramas in intuneric Big Ben, Palatul Buckingham, Tower Bridge, catedrala St. Paul si alte monumente importante. Oamenii au lansat in aer lanterne de hartie in Sankt Petersburg, Rusia, si castelul regal din Suedia a stins toate candelabrele.

World Wide Fund, grupul global de protectie a mediului care organizeaza evenimentul, a spus ca numarul tarilor care participa la eveniment a crescut anul acesta de la 135 la 147. Printre tarile participante pentru prima data se numara Libia, Algeria, Bhutan si Guinea Franceza.

