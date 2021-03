Orasul cu cel mai scump WC public din Romania. Autoritatile locale au platit o adevarata avere pe el

In total, autoritatile locale au investit 14 milioane de lei in lucrarile de reabilitare a Pietei Primariei Pitesti. Potrivit Adevarul , atat reabilitarea Pietei Primariei, cat si WC-ul public au revoltat multi pitesteni, care considera investitia o cheltuiala exorbitanta platita din bani publici. Asta cu atat mai mult cu cat in Piata Primariei Pitesti a fost montat granit cu aspect de gresie banala. Materialele aduse din China si India s-au dovedit de proasta calitate, iar noile placi galben-maronii inceput sa cedeze inca dinaintea receptiei de atunci a lucrarii.CITESTE SI: Care este cel mai murdar obiect din baie? Nu, nu vasul de toaleta Initiativa noii reabilitari a Pietei, inclusiv realizarea unui WC public la costuri exorbitante, i-a apartinut fostului primar Cornel Ionica, de la PSD . "Colegii au fost in vizita la Oradea, la Brasov, ne-am inspirat si de afara, de peste tot. Va arata extraordinar si va fi de lunga durata. Pe de alta parte, trebuie sa asiguram spatiile verzi, chiar s-a tinut cont de lucrul acesta, dar si o toaleta publica ingropata, cu 8 compartimente. Va fi ultramoderna. Pitestiul merita. Centrul Pitestiului trebuie sa arate impecabil si va arata", a justificat acesta investitia.WC-ul de la Pitesti rivalizeaza acum cu alte toalete publice din tara. A doua cea mai scumpa toaleta publica din Romania, amenajata ca un muzeu, este situata langa statuia lui Mihai Viteazul.