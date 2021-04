Oradea acceseaza bani de la Bruxelles pentru aeroport. "Avem o suma predefinita din fonduri europene care, din pacate, nu a fost accesata in ultimii patru ani"

CJ BIhor a aprobat, in sedinta de marti, indicatorii tehnico-economici pentru proiectul "Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Oradea".Proiectul are patru obiective: (1) extinderea pistei de decolare/ aterizare, (2) extinderea platformei de debarcare/ imbarcare, (3) imprejmuirea incintei si realizarea unui drum de securitate si (4) achizitia echipamentelor necesare pentru desfasurarea activitatilor de intretinere si mentenanta."Prelungirea pistei de decolare/ aterizare cu 400 de metri spre sud (adica spre Nojorid), ajungand la 2.500 de metri, va avea ca efect cresterea capacitatii operationale a aeroportului. In prezent, companiile aeriene impun restrictii de greutate pentru decolare (imbarca mai putini pasageri si incarca mai putin combustibil in aeronave). Dupa prelungirea pistei de aterizare/decolare, operatorii de zbor vor putea utiliza aeronavele de tip Boeing 737 seria 800 si Airbus A320 la capacitate maxima si vor putea opera curse pe distante mai mari", a transmis CJ Bihor, printr-un comunocat de presa.Potrivit documentului, proiectul presupune achizitia si instalarea instrumentelor de aterizare de precizie si a unui sistem de balizaj luminos la capatul pistei dinspre Nojorid.Cu ajutorul acestui echipament se va degreva spatiul aerian de deasupra orasului Oradea de survolul aeronavelor, intrucat directia de aterizare nu va mai fi dinspre nord, ci dinspre sud."In plus, acest lucru va reduce semnificativ gazele cu efect de sera si poluarea fonica generate de aeronave deasupra Oradei. Un alt obiectiv este extinderea platformei de debarcare/ imbarcare cu 32.000 mp, lucru care va suplimenta numarul de locuri pentru stationarea aeronavelor mari de tip Boeing 737 si Airbus A320. Astfel, vor putea fi operate simultan mai multe aeronave, in special in intervalele orelor de varf. In prezent, Aeroportul Oradea dispune de doar 2 pozitii de acest fel, celelalte 4 pozitii fiind destinate unor aeronave mai mici, precum ATR 42 sau ATR 72", a mai transmis institutia.Potrivit sursri citate, ca urmare a prelungirii pistei, va fi construit si un gard inteligent de 2.560 de metri pentru securizarea perimetrului aeroportului. De asemenea, vor fi achizitionate echipamente pentru intretinere si mentenanta."Avem o suma predefinita din fonduri europene pentru Aeroportul din Oradea care, din pacate, nu a fost accesata in ultiumii patru ani. E pacat sa pierdem acesti bani, pentru ca se apropie finalizarea exercitiului financiar 2014 - 2020. Aceasta investitie este o completare a unui alt proiect de aproximativ 20 de milioane de euro pe care l-am depus pentru finantare la finalul anului trecut", a declarar Ilie Bolojan, presedintele Consiliului Judetean.Studiul de Fezabilitate (SF) a fost realizat si receptionat si urmeaza depunerea cererii de finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) axa 2.3."Daca totul decurge conform graficului de implementare, din luna noiembrie a acestui an se va lucra la Proiectul Tehnic (PT), iar din primavara anului viitor, din luna aprilie, vor incepe efectiv lucrarile la pista de decolare/aterizare", a mai transmis CJ Bihor.Valoarea totala estimata a proiectului este de 26,98 milioane de euro, din care aproximativ 20 de milioane de euro reprezinta fonduri europene.