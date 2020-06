Orasul Deva a ramas fara apa calda dupa ce termocentrala Mintia a fost oprita din lipsa carbunelui

Atentionarile sindicalistilor

Potrivit presedintelui Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara", Cristian Istoc, termocentrala a ramas fara carbune dupa ce, joi dupa-amiaza, un tren de marfa a deraiat intre localitatile Crivadia si Baru, ceea ce a blocat si aprovizionarea unitatii cu huila adusa din Valea Jiului."Nu mai avem stoc de carbune de cateva zile si trebuia sa asteptam dupa fiecare garnitura cu huila din Valea Jiului. De joi dupa-amiaza nu a mai venit carbune, din cauza incidentului de pe calea ferata, iar vineri dimineata termocentrala Mintia a fost oprita", a declarat liderul sindical.El a mentionat ca Sindicatul "Solidaritatea Hunedoara" a atentionat autoritatile in mai multe randuri asupra pericolului de a ramane fara carbune, in conditiile in care productia de huila livrata din Valea Jiului catre termocentrala Mintia ajunsese la o medie zilnica de 500-600 de tone, fata de un consum minim de 1.500 tone, cat era necesar pe zi."Din toamna anului trecut, cand au inceput lucrarile de modernizare la calea ferata in zona Simeria, am solicitat Ministerului Economiei aprovizionarea cu carbune de la rezerva de stat. Demersul nostru nu s-a materializat. Pana acum am functionat cu huila din Valea Jiului, carbune din import si un lignit de o calitate foarte slaba, adus din tara", a aratat Istoc.Conducerea termocentralei Mintia a transmis vineri ca, din cauza intreruperii circulatiei feroviare intre Petrosani si Simeria, a devenit "imposibila" aprovizionarea cu carbune, iar furnizarea apei calde in municipiul Deva va fi oprita pana luni dimineata, 15 iunie."In aceasta perioada, Serviciul Termoficare Deva va efectua lucrari de revizii si reparatii la magistrala de agent primar", se mentioneaza intr-un comunicat al unitatii.Termocentrala Mintia face parte din CEH, alaturi de termocentrala Paroseni si exploatarile miniere Livezeni, Lupeni, Lonea si Vulcan.Administratorul special al CEH, Cristian Rosu, declara, la jumatatea lunii mai, ca productia de carbune extrasa din minele Vaii Jiului a scazut la un sfert fata de ceea ce se producea la inceputul acestui an, deoarece la unele exploatari miniere sunt probleme, iar la altele se lucreaza la deschiderea unor noi abataje in subteran.