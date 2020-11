Orasul Ovidiu a intrat in carantina de sambata, timp de 14 zile

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Constanta, incepand din sambata, de la ora 20:00, orasul Ovidiu a intrat in carantina, in urma unui ordin semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat . Masura a fost luata in urma unei analize de risc realizate de DSP Constanta, analiza avizata pozitiv si de Institutul National de Sanatate Publica.Conform Ordinului privind instituirea carantinei zonale, este limitata la maximum deplasarea persoanelor. De asemenea, Directia de Sanatate Publica din Constanta va evalua prioritatea de testare a persoanelor din orasul Ovidiu, iar autoritatile locale si Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta au stabilit rute ocolitoare si caile majore de circulatie care tranziteaza zona.Sunt interzise in perioada carantinei: evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) in spatii inchise si deschise; reuniunile cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private; functionarea restaurantelor, cafenelelor, inclusiv a teraselor, in interiorul si exteriorul cladirilor; functionarea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc; functionarea structurilor de primire turistica; organizarea de spectacole si/sau concerte; slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia in lacasurile de cult, fara accesul publicului, putand fi transmise in mass media sau online; slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, inmormantari) se pot oficia in lacasurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane.De asemenea, este permis accesul credinciosilor in lacasurile de cult pentru rugaciuni cu caracter individual, astfel incat sa fie asigurata o suprafata de minimum patru metri patrati pentru fiecare persoana si o distanta de minimum doi metri intre persoane. Slujbele religioase care se vor oficia in aer liber se vor desfasura cu mentinerea distantei de 1,5 metri intre persoane.Alte masuri prevazute in ordinul de carantinare zonala sunt: purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, prezente in spatiile publice inchise si deschise; activitatile didactice care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant se desfasoara in sistem online; institutiile publice, precum si toti operatorii publici si privati au obligatia sa organizeze activitatea si desfasurarea programului de lucru in regim telemunca sau munca la domiciliu, iar acolo unde specificul activitatii nu permite acest lucru, sa organizeze programul de lucru, astfel incat personalul sa fie impartit in cel putin doua grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o diferenta de cel putin doua ore; se suspenda activitatea pietelor agroalimentare in spatii inchise, targurilor, balciurilor, pietelor mixte si volante si a talciocurilor.Exceptie fac pietele agroalimentare care pot fi organizate in zone publice deschise, cu respectarea normelor de protectie sanitara; operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private sa-si organizeze si desfasoare activitatea in intervalul orar 05:00 - 21:00. Pot functiona in afara intervalului orar mentionat, urmatoarele categorii: operatori economici cu servicii de livrare la domiciliu, farmacii, benzinarii, cu respectarea normelor de protectie sanitara;In intervalul orar 05.00 - 23.00, in zona carantinata este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei pentru: activitati in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publica, energetic, alimentarii cu apa, comunicatiilor, mass-media, transporturilor si aprovizionarii populatiei cu prezentarea unei adeverinte de la angajator cu precizarea intervalului orar pentru desfasurarea activitatii, legitimatie de serviciu sau oricare alt document care sa ateste activitatea profesionala; activitati profesionale, cu prezentarea unei adeverinte de la angajator, legitimatie de serviciu sau oricare alt document care sa ateste activitatea profesionala; asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale; servicii de ingrijire personala; deplasarea pentru servicii de alimentatie publica, exceptandu-le pe cele destinate activitatii desfasurate in restaurante si terase care presupun consumul produselor in incinta respectivelor spatii;alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie; deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei legate de nevoile animalelor de companie/domestice; urgente medicale;participarea la slujbele religioase, cu respectarea prevederilor;In intervalul orar 23.00 - 05.00, in zona carantinata este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei pentru: activitati in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, situatiilor de urgenta, mass-media, cu prezentarea legitimatiei de serviciu; activitati profesionale, altele decat cele prevazute la punctul precedent, cu prezentarea unei adeverinte de la angajator care sa ateste activitatea profesionala in intervalul orar 23.00- 05.00;urgente medicale."Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea autoritatilor abilitate, atat in interiorul, cat si la intrarea/iesirea din zona carantinata, legitimatia de serviciu/adeverinta eliberata de angajator sau oricare alt document care sa ateste activitatea profesionala", a precizat Prefectura Constanta.De asemenea, este permisa tranzitarea localitatii de catre persoane care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisa, insa, oprirea in localitate.Rutele ocolitoare care pot fi folosite de conducatorii auto sunt Autostrada A4 si Constanta - DC86 - Navodari - DJ226 - Lumina. De asemenea, traficul va fi deviat, dupa cum urmeaza:dinspre Constanta catre Ovidiu, pe DN 2A, la sensul giratoriu de la intrarea in orasul Ovidiu, zona Cartier Sud;dinspre Constanta catre orasul Ovidiu, pe DN 3C (varianta Ovidiu), in zona Academiei Hagi;dinspre localitatea Mihail Kogalniceanu catre orasul Ovidiu, pe DN 2A, la sensul giratoriu de la intersectie cu Autostrada A4;dinspre localitatea Nazarcea catre orasul Ovidiu, pe DJ 228A, la sensul giratoriu de la intrarea din orasul Ovidiu;dinspre localitatea Poiana, se va permite tranzitul, cu interzicerea opririi, pe DN 3C, catre Constanta si pe DN 3C, catre localitatea Lumina, prin sensul giratoriu cu Autostrada A4.De asemenea, se permite tranzitul prin oras al vehiculelor care deservesc transportul in comun, cu conditia ca acestea sa opreasca doar in statiile special amenajate.In prezent, indicele in localitatea Ovidiu a ajuns la 6.90/1.000 locuitori. Astfel, din populatia totala de 16.237 de locuitori, pana in acest moment au fost confirmate, in ultimele doua saptamani, 112 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.