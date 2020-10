Orasul Sfantu Gheorghe a depasit rata de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori. Toate scolile trec in scenariul rosu

"Avand in vedere contextul epidemiologic actual, precum si cresterea alarmanta a numarului de infectari cu virusul SARS-CoV-2, ceea ce reprezinta in momentul de fata depasirea de peste 3 la mia de locuitori, I.S.U. Covasna a transmis astazi un transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT in municipiul Sfantu Gheorghe cu recomandari privind respectarea regulilor de distantare si igiena", a transmis, luni, ISU Covasna.Sursa citata a precizat ca masca de protectie este obligatorie in toate spatiile deschise si inchise, iar unitatile de invatamant trec la scenariul 3."Facem inca o data apel la cetateni sa respecte regulile si recomandarile facute de autoritati , pentru ca, impreuna, sa reusim diminuarea efectelor acestei pandemii", a mai transmis ISU.