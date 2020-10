Orban: "In ceea ce priveste fiscalitatea, o spun din capul locului ca nu vom creste taxe si impozite"

"In ceea ce priveste fiscalitatea, o spun din capul locului ca nu vom creste taxe si impozite. O mai spun o data pentru ca vad lansate, odata la doua zile apare cate o nazdravanie care este preluata fara sa aiba niciun fel de legatura. Sustinem categoric cota unica de impozitare si nu vom majora taxe si impozite. Este impotriva obiectivului fundamental pe care il are Guvernul, si anume acela de a accelera relansarea economica, pentru accelerarea relansarii economice nu poti sa pui frana de tip fiscal, bariere de tip fiscal in relansarea companiilor si in ceea ce priveste taxarea muncii. Dimpotriva, avem foarte multe programe de sprijin a companiilor, atat intreprinderilor mici si mijlocii, cat si companiile mari, am gandit un intreg sistem de sustinere a realizarii de noi investitii private, fie de investitori romani, fie de investitori straini", a declarat, vineri, Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa.El a fost intrebat si despre rectificarea bugetara de la sfarsitul lunii noiembrie si de cati bani ar mai fi nevoie pentru sistemul medical."La ora actuala, analizam solicitarile fiecarui ordonator principal de credite. Pe domeniul sanatatii va fi o crestere cu siguranta. De altfel, noi am si facut o reasezare in domeniul sanatatii printr-o realocare a unor fonduri in valoare de 570 de milioane. Va exista o crestere, nu va pot comunica cifra cu care va creste bugetul, dar va creste bugetul sanatatii, atat pentru programe, cat si pentru cheltuielile provocate de pandemie, cat si pentru alte categorii de cheltuieli. Vor creste un pic cheltuielile pe investitii, atat pe Ministerul Transporturilor, cat si pe Ministerul Dezvoltarii", a precizat premierul.Ludovic Orban a participat, vineri, la evenimentul "Topul national al firmelor private din Romania", organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii.