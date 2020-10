Orban: "Obiectivul nostru este sa stavilim cresterea numarului de cazuri de COVID fara afectarea activitatii economice"

"Dupa cum vedeti, Europa este confruntata cu o crestere dramatica a numarului de infectari cu coronavirus. Sigur, situatia comparativa cu cele mai multe tari din Uniunea Europeana ne-ar putea genera, asa, o oarecare stare de satisfactie. Pe de alta parte, va marturisesc ca trebuie sa fim si mai atenti si mai vigilenti in toata actiunea noastra in perioada urmatoare in batalia contra COVID-19. Este clar ca foarte multe tari se confrunta cu cresteri aproape inexplicabile ale numarului de cazuri si vedem ca multe tari europene iau masuri de restrictie, aproape ca in perioada primului val, care ar putea sa afecteze economia si care pot sa genereze efecte sociale extrem de negative. Obiectivul nostru trebuie sa fie sa stavilim cu orice pret cresterea numarului de cazuri, evident, pastrand economia intr-o stare de functionare fara sa afectam activitatea economica, fara sa punem in pericol locurile de munca ale cetatenilor romani, dar in acelasi timp sa implementam cu fermitate toate deciziile pe care le-am luat", a afirmat Ludovic Orban in cadrul sedintei de guvern.