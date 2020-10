Orban: Intentionam sa gasim o solutie sa-i angajam pe toti cei care au luat rezidentiatul

"Acum e un moment important pe care n-avem cum sa-l pierdem. E examenul celor care terminat rezidentiatul si acolo intentionam sa gasim o solutie sa-i angajam pe toti cei care au terminat rezidentiatul si au luat examenul, sa intre in acest dispozitiv de lupta, pentru ca asta ne-ar furniza cadre medicale suplimentare de care avem nevoie ca de aer, pentru ca, repet, noi n-avem probleme de paturi, de tot ce inseamna dispozitive - injectomate, ventilatoare. Cu siguranta aceste echipamente exista, exista peste capacitate. Limita mai degraba provine din capacitatea de a mobiliza suficient personal pentru a mentine functionalitatea. Noi avem si acum sectii ATI care nu lucreaza la capacitatea maxima - sunt inclusiv in spitale COVID cu experienta, pentru ca nu au suficient personal sa deserveasca paturile suplimentar", a precizat premierul, la B1 TV.El a adaugat ca, in ceea ce priveste numarul paturi pentru pacientii COVID-19, directiile de sanatate publica au cerut spitalelor non-COVID crearea unor saloane si circuite separate unde sa poata fi tratati cei infectati cu noul coronavirus Referitor la cadrele medicale, Ludovic Orban a precizat ca in ultima perioada s-a apelat la foarte multe detasari pentru a putea acoperi necesarul din unele spitale.