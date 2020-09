Orban: Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru despagubirea fermierilor ale caror suprafete au fost afectate de seceta

"Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor de stat pentru despagubirea fermierilor ale caror suprafete au fost afectate de seceta. In urma aprobarii de catre Comisia Europeana a solicitarii de ajutor de stat formulata de Guvernul Romaniei, astazi se va publica OUG prin care Guvernul a alocat sumele necesare pentru plata despagubirilor catre fermierii ale caror suprafete sau culturi au fost afectate de seceta. Imediat cu publicarea ordonantei, orice fermier se poate adresa Ministerului Agriculturii si structurilor Ministerului Agriculturii, in termen de zece zile trebuie sa formuleze solicitarea, iar Ministerul Agriculturii trebuie sa transmita despagubirile catre fermierii afectati", a declarat Ludovic Orban, la Turnu Magurele.Premierul s-a aflat, marti, intr-o vizita oficiala in judetul Teleorman.Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a afirmat, in 24 august, ca Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind acordarea de despagubiri fermierilor ale caror culturi au fost afectate de seceta. Programul are un buget de 850 de milioane de lei, pentru aproximativ 34.400 de fermieri si o suprafata afectata de 1,16 milioane de hectare.