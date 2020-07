Orban: Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor pentru garantarea creditelor pentru companiile mari

"In ceea ce priveste setul de masuri economice, asa cum am prezentat public, avem o serie de masuri pe care le-am anuntat, le-am prezentat public, pe de-o parte masuri de sustinere a companiilor privitoare la asigurarea capitalului de lucru - pot sa va spun ca am primit aprobarea din partea Comisiei Europene pe schema de ajutor de stat pentru garantarea creditelor pentru companiile mari, care nu sunt IMM-uri si suntem pregatiti sa adoptam actul normativ", a declarat Ludovic Orban, joi, la sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, organizata in sistem de videoconferinta, citat de Agerpres.ro.El a adaugat ca, de asemenea, Guvernul are pregatit un set de acte normative pentru a asigura "lichidate, fluenta in derularea contractelor"."Schema de garantare a creditului comercial, de asemenea, schema de garantare pentru leasingul de echipamente, si, de asemenea, scheme de garantare pentru factoring si pentru instrumentele de tip bilet la ordin si alte astfel de instrumente financiare", a spus Orban.Totodata, el a anuntat ca joi va fi lansat in dezbatere publica proiectul de ordonanta de urgenta privind lansarea programului de finantare sub forma de granturi catre IMM-uri."Aici este vorba de miliardul de euro pe care l-am mobilizat ca urmare a deciziei Comisiei de crestere a flexibilitatii intre diferitele programe pe exercitiul 2014-2020, 550 de milioane, granturi pentru investitii, 350 de milioane, granturi pentru capital de lucru pentru repornirea domeniilor companiilor din domeniile cele mai afectate cum ar fi HORECA, zona de spectacol, transportul rutier de persoane si, de asemenea, o sa fie o alocare de 100 de milioane si pentru granturile catre intreprinderile mici care nu au angajati, care au administratori care sunt platiti din dividende", a precizat Orban.Seful Executivului s-a referit si la masurile legate de supracontractare in cadrul schemelor de finantare a intreprinderilor mici si mijlocii."Sigur ca avem mai multe decizii legate de supracontractare in cadrul schemelor de finantare a intreprinderilor mici si mijlocii, care se deruleaza in cadrul Programului Operational Regional pe masura 2.1 si 2.2, granturi pentru investitii acordate companiilor pe diferite categorii de granturi - intre 0 si 200.000, intre 200.000 de euro si un milion de euro - si, de asemenea, noul program de granturi in care e in dezbatere publica apelul de proiecte - este vorba de granturi intre 2 si 6 milioane de euro. Modalitatea de finantare pe care am decis-o este supracontractarea in cadrul finantarilor pe fonduri europene", a spus Orban.Premierul a trecut in revista si celelalte categorii de programe avute in vedere de Guvern."De la start-up pentru studenti, programul de finantare a economiei sociale, a locurilor de munca prin intermediul finantarii companiilor cu conditia mentinerii unui numar de minim cinci angajati pe o perioada de doi ani de zile, si o serie de alte masuri care au ca scop sustinerea companiilor", a spus Orban.