Orban, despre candidaturile lui Rafila si Streinu-Cercel pentru PSD: "Este o decizie pentru care vor fi huliti"

"Cum sa te duci tu, Alexandru Rafila si Streinu Cercel, care au fost in frontul de lupta anti-COVID sa te duci la PSD? Oare ce a putut sa le promita? Sa te duci sa candidezi la PSD care a torpilat sistematic timp de sapte luni de zile tot efortul autoritatilor si specialistilor facut pentru a limita cresterea numarului de cazuri? Eu, personal, nu pot sa inteleg, este o decizie pentru care vor fi huliti, va spun sincer" a afirmat Ludovic Orban duminica seara, la B1 Tv.Primul ministru sustine ca cei doi si-au pierdut credibilitatea in ceea ce priveste opiniile pe care le exprima cu privire la criza sanitara."Nu mai au niciun fel de credibilitate in opiniile pe care le exprima legate de pandemie. De cand e pe lista PSD, unul dintre ei si-a schimbat si pozitiile publice, a devenit, brusc critic. (...) Sincer va spun. cand e nevoie de fiecare om care e implicat, mi se pare o greseala grava pentru ei ca oameni care au fost implicati in activitate si au avut rezultate sa te duci sa-ti depui candidatura la PSD, mi se pare un fel de abandon in lupta. (...) Amandoi au devenit PSD-isti. De altfel, cel putin in cazul unuia a mai obtinut functii de la PSD, nu e prima oara. Si celalalt a mai obtinut functii, nu se stie din partea cui" a adaugat Ludovic Orban.Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat duminica faptul ca managerul Institutului "Matei Bals", medicul Adrian Streinu - Cercel va candida la alegerile parlamentare din 6 decembrie pe listele PSD la Senat. Un anunt similar a fost facut in cursul aceste saptamani si in legatura cu reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila.El s-a intrebat daca cei doi vor alege sa-si desfasoare activitatea profesionala sau sa mearga in campania electorala alaturi de PSD in perioada premergatoare scrutinului pentru Legislativ.