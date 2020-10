Orban, intrebat daca ia in calcul carantina nationala: "Obiectivul nostru este sa nu afectam economia in niciun fel"

Ludovic Orban a fost intrebat, luni seara, intr-o conferinta de presa in Franta, daca se are in vedere reinstituirea carantinei la nivel national, asa cum fac mai multe tari europene si a afirmat: "Nu avem in discutii o astfel de eventualitate in momentul de fata. Noi am adoptat un set de masuri care tin cont de modul de tasmitre a virusului si asteptam sa vedem eficienta. Din punctul nostru de verere, cu cat mai multi romani respecta normele de protectie sanitara, cu atat viata poate fi mai normala".Premierul a precizat ca obiectivul este ca economia sa fie afectata cat mai putin posibil, de aceea restrictiile care se impun tin de rata de infectare din fiecare localitate."Obiectivul nostru este sa nu afectam economia in niciun fel, sa asiguram functionarea economiei, sa luam cat mai putine masuri de restrictionare si ne dorim ca oamnii sa aiba o viata cat mai aproape de normal. Repet, cu conditia respectrii normelor de protectie, care nu sunt complicate", a mai afirmat Orban.Premierul a incheiat precizand: "Daca oamenii respecta regulile, riscul de transmiere se diminueaza drastic si nu este nevoie sa luam alte masuri de restrictii".