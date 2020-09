Orban, despre etapele majorarii pensiilor: Orice decizie ulterioara o vom lua in functie de evolutia economiei

"Incepand de astazi, cresc pensiile. Guvernul a decis cresterea punctului de pensie si, incepand cu luna septembrie, se platesc pensiile crescute; punctul de pensie a crescut cu 14%, atat ne-am permis din resursele care exista. Orice decizie ulterioara o vom lua in functie de evolutia economiei", a declarat Orban.Intrebat daca va tine cont de pozitia exprimata de Consiliul Fiscal referitoare la renuntarea la majorarile ulterioare si indexarea punctului de pensie doar in functie de evolutia inflatiei in anul 2021, premierul a raspuns: "Este doar o recomandare".Declaratiile au fost facute cu ocazia inaugurarii gradinitei din localitatea teleormaneana Draganesti-Vlasca, obiect de investitii finantat din fonduri guvernamentale."Am tinut sa fiu prezent la inaugurarea acestei investitii, care este finantata din Programul National de Dezvoltare Locala, sa vad cum arata investitia si sa vad cum sunt masurile de protectie sanitara, de asigurare a distantei fizice. Este o gradinita extrem de bine gandita, cu circuite bine gandite, cu clase care asigura distantarea si sunt convins ca toti copiii care vor veni aici, la gradinita, se vor juca, se vor bucura de serviciile acestei gradinite, in siguranta", a spus Ludovic Orban.Premierul a mai participat marti, in Teleorman, la prezentarea proiectului privind cresterea sigurantei circulatiei pe DN6 Alexandria - Bucuresti, executat prin CNAIR, prezentarea proiectului de extindere a Spitalului Judetean Alexandria cu un nou corp de cladire si prezentarea proiectului de modernizare a DN 52 Alexandria - Turnu Magurele, toate realizate din fonduri guvernamentale.Programul lui Ludovic Orban mai include participarea la prezentarea proiectului de amenajare a portului turistic si de agrement de la Turnu Magurele.