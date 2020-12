Orban, despre ultima intalnire cu Iohannis. "Discutiile au vizat pasii pentru formarea unei majoritati si pentru constituirea unui guvern".

"Am discutat...o analiza a alegerilor si, evident, pasii pentru formarea unei majoritati parlamentare si pentru constituirea cat mai rapida a unui guvern. (...) A fost o discutie legata de formarea majoritatii parlamentare si de constituirea cat mai rapida a unui guvern", a spus Ludovic Orban , marti, la sediul PNL, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis.El a precizat ca inainte de a discuta cu USR PLUS si UDMR despre impartirea ministerelor cel mai important lucru este programul de guvernare."El este baza actiunii comune, mai ales ca va fi vorba de un guvern de coalitie, programul de guvernare va fi baza actiunii comune a guvernului sustinut de partidele din coalitie. (...) Pana acum nu s-au deschis discutii oficiale", a spus Orban.Intrebat despre afirmatiile venite de la reprezentanti ai USR si UDMR care nu ar fi, neaparat, de acord cu "o persoana, un cadru militar" ca propunere de premier, cu referire la Nicolae Ciuca , Orban a replicat: "Isi dau cu parerea fara sa fi luat noi, inca, o decizie de propunere a unui premier"."Deci, cand se va lua o decizie institutionala in PNL, in forurile statutare, o vom prezenta", a adaugat liderul PNL.Fiind intrebat daca in discutiile cu seful statului acesta ar fi mentionat ca ar prefera pe cineva anume ca propunere de prim-ministru, Orban a spus: "Nu am discutat aceste aspecte".