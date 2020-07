Orban: Discutam obligativitatea mastii in aer liber si limitarea programului in cluburi si terase. Alocatiile ar urma sa fie majorate cu pana la 20 %

"Nu ne dorim sa revenim la starea de urgenta", a mai spus premierul."Limitarea programului in cluburi, pe terase. Putem impune respecatrea regulilor de distantare. AM avut discutii cu mai multi prefecti care mi-au spus ca exista locuri in aer, in piete, pe faleza, unde este risc de infectare"a mai spus premierul Ludovic Orban.Primul ministru a mai spus ca in cursul acestei saptamani se va lua o decizie privind majorarea alocatiilor pentru copii. Acestea vor fi marite cu 15- 20%.Orban a mai spus ca va lua in calcul si majorarea pensiilor.Totodata, referitor la candidatii pentru primarii, Ludovic Orban a mai precizat ca tot in aceasta saptamana se va decide si cine va reprezenta PNL la alegerile pentru administratiile locale."Am decis sa convocam Biroul Politic National sambata dimineata, pentru a definitiva toate candidaturile. Pana sambata, fiecare filiala judeteana are obligatia de a definitiva candidaturile la toate primariile din judet si pentru Consiliile Judetene, a spus Ludovic Orban.El a precizat ca BPN va valida inclusiv candidaturile pentru cele 6 judete unde inca mai sunt discutii pentru candidati comuni ai dreptei, precum si pentru sectoarele Capitalei. La Bucuresti, negocierile cu USR pentru candidati comuni la primariile de sector vor continua in aceasta saptamana, a mai spus liderul PNL.