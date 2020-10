VIDEO Orban: "IMM-urile sa fie un partener serios al Guvernului, implicat in sustinerea fundamentarilor pentru decizii cu efect in economie"

"Va asigur ca participarea mea nu este o participare care e dictata, sa spun, de niste considerente politico-electorale, ci este o participare care este dictata de convingerea mea ca mediul de afaceri, IMM-urile, trebuie sa fie un partener serios al Guvernului, un partener implicat in sustinerea fundamentarilor care sa duca la decizii care au efect in economia romaneasca. Guvernul pe care il conduc a fost deschis la dialog permanent si este si va fi in continuare deschis la dialog cu mediul de afaceri, multe dintre deciziile pe care le-am luat au fost luate in discutii, dezbateri, cu reprezentantii mediului de afaceri. (...) Convingerea noastra este ca o tara in care exista un mediu de afaceri prietenos, o tara in care exista initiativa economica, exista un parteneriat intre intreprinzatori si decidentii de la nivel guvernamental, este o tara care merge bine.O tara in care afacerile merg bine este o tara in care fiecare om poate sa traiasca mai bine. Obiectivul nostru fundamental este sa fim permanent atenti la ce se intampla in mediul de afaceri ca sa generam cat mai multe programe, proiecte, decizii la nivel guvernamental care sa vina in sprijinul mediului de afaceri", a declarat Ludovic Orban, vineri, la "Topul national al firmelor private din Romania", eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii.El a trecut in revista o parte din masurile luate de Guvern in sprijinul mediul de afaceri, mentionand, intre altele, pe cea privind amanarea ratelor la banci.